Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05
На военном полигоне под Северодвинском 8 августа после испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще несколько человек пострадали.
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The Moscow Times: у врача, помогавшего пострадавшим у Нёноксы, в организме обнаружили цезий-137
Новости Архангельска 29.ru05:42
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Молодежный «Спартак» вдесятером удержал победу в матче с ЦСКА
Молодежный состав московского "Спартака" обыграл сверстников из ЦСКА в первенстве России по футболу.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Происшествия
МАК расшифровал «чёрные ящики» севшего в кукурузном поле А321
А321, летевший в Симферополь, утром 15 августа сел на поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту находилось 233 человека.
Обновлено в 07:21
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Здоровье
Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин
В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.
Обновлено в 07:12
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено 14 августа в 07:43
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей
Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23