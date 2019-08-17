Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.
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