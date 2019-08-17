Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовалиРБК вчера в 13:05
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре. Госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Хоккей
Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин
Обновлено в 14:47
Культура
Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона
Обновлено в 09:27
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Здоровье
Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?
В Сети сегодня гуляет публикация о пяти неэффективных лекарствах, которые очень популярны в России.
Обновлено в 17:07
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 05:10
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле
Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 16:53
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Футбол
Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть»
Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Недавно Шакири заявил, что он не планирует покидать команду этим летом.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В США полиция спасла из заточения более 300 ежей
В американском городе Ромьюлус полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении, сообщается на странице полиции города в Facebook.
Обновлено в 08:16
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах
Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.
Обновлено в 15:51
Общество
В Королевском театре Мадрида выразили слова поддержки Пласидо Доминго
Руководство Королевского театра Мадрида выразило полную неприязнь к любому поведению, которое может быть истолковано в качестве сексуального домогательства, также оно выражает сочувствие всем жертвам подобных нападок.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Таксист из Гатчины полгода домогался девятилетней дочери
Подозреваемый, который работает таксистом, был задержан, но позднее отпущен.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
Обновлено в 08:51