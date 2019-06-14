Происшествия

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на УкраинуRT на русском вчера в 17:13

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
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с чего всё началось

Суд Севастополя оштрафовал за браконьерство украинского капитана Новицкого и освободил его

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.
ТАССвчера в 10:32

Подробнее о событии

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Вести.Ruвчера в 23:30

Капитан украинского судна компенсирует ущерб по делу о браконьерстве

Интерфаксвчера в 10:28

Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину

RT на русскомвчера в 17:13

Капитан судна «ЯМК-0041» Новицкий выехал на Украину

ТАССвчера в 16:43

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого

РИА Новостивчера в 10:30

Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину

РБКвчера в 18:36

Украинского моряка, задержанного за браконьерство в Крыму, отпустили

REGNUMвчера в 10:12
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину мороженое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое.
Обновлено в 02:18
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне

В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Общество

ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей

Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено вчера в 02:22
Политика

Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй

Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено вчера в 07:55
Общество

Фигуристка Медведева показала, как ест цветы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором она ест цветы.
Обновлено в 01:59
Единоборства

Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator

Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

В России разработают дорожную карту по работе с Китаем в сфере связи

Министерство связи и массовых коммуникаций и министерство промышленности и торговли РФ получили поручение подготовить дорожную карту по развитию контактов в сфере связи с Китаем, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала идеальное «платье девственницы»

На просторах соцсети Наташа Королева опубликовала несколько роликов, где она в розовом длинном платье, напоминающем пижаму, кофте и домашних тапочках сидит на качели.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»

Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Авто

В Приморье начали выпускать двигатели Mazda для экспорта в Японию

Компания Mazda начинает отгрузку в Японию ультрасовременных двигателей SkyActiv-G, собранных на российском заводе Mazda-Sollers.
Обновлено в 02:30
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций за С-400

Обновлено вчера в 05:09
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
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