Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрануRusvesna.su 13:06
Поместье Петра Порошенко в Козине Киевской области взято под усиленную охрану под вечер дня выборов. В социальных сетях распространяются призывы к пикетированию и размещены фотографии с пояснениями, где находится имение и как к нему проехать.
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Здоровье
Эксперты рассказали об основных причинах неприятного запаха изо рта
Эксперты рассказали о причинах неприятного запаха изо рта.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей
Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Общество
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
Обновлено в 17:44
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено в 16:00
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах
Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 11:50
Политика
Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах
В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.
Обновлено в 16:32
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
"Бостон" на выезде победил "Торонто" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Происшествия
На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары
Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
Обновлено в 17:34
Экономика
Тамбовкредитпромбанк ввел вклад «Весеннее предложение»
Тамбовкредитпромбанк ввел вклад "Весеннее предложение".
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае
Обновлено в 15:21
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Финансы
Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций
Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
Обновлено в 13:28
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43