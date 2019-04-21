Поместье Порошенко взято под усиленную охрануRusvesna.su 13:06

Поместье Петра Порошенко в Козине Киевской области взято под усиленную охрану под вечер дня выборов. В социальных сетях распространяются призывы к пикетированию и размещены фотографии с пояснениями, где находится имение и как к нему проехать.

Политика Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».

Шоу-бизнес Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Политика Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.

Политика Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».

Происшествия На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Финансы Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.