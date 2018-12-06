Политика
Пользователи высмеяли Порошенко из-за фото в Twitter
Пользователи высмеяли Порошенко из-за фото в TwitterЖурналистская правдавчера в 09:56
Пользователи соцсетей прокомментировали снимки в Twitter президента Украины Петра Порошенко. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали украинского лидера Петра Порошенко за его пост с рыжим котом.
Журналистская правдавчера в 09:56
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Политика
Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах в интервью газете "Эфимерида тон синдактон".
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
США исключили военный ответ на инцидент в Черном море
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не ведет дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе.
Обновлено в 01:20
Политика
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 01:14
Политика
Трамп решил назначить Хизер Науэрт новым постпредом США при ООН
Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли.
Обновлено в 01:23
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Обновлено в 01:38
Политика
Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.
Обновлено в 01:28
Политика
Депутаты Рады подрались в прямом эфире
Обновлено в 01:29
Политика
Экс-президента США Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе
41-й президент США Джордж Буш — старший похоронен в американском штате Техас.
Обновлено в 01:28
Политика
Четырех российских журналисток не пустили на Украину
Украинские пограничники не пропустили на территорию страны четырех российских журналисток, передает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 01:37
Политика
Трамп назвал сроки заключения сделки с Китаем
Торговое соглашение с Китаем будет заключено в течение 90 дней, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 01:26
Политика
Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии
Японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.
Обновлено в 01:22
Политика
Марии Бутиной назначили государственного адвоката
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Адвокат ответил на предложение Ассанжу покинуть посольство Эквадора
Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о получении гарантий от Великобритании о том, что Ассанжа не казнят после экстрадиции, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 00:38
Политика
Глава Международной автофедерации вручил Путину именной гоночный шлем
Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем.
Обновлено в 01:22
Политика
Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты
По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.
Обновлено в 01:36