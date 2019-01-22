Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsAppRT на русском 14:18
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что первые сообщения о сбоях появились около 21:17 мск.
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