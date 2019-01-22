Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsAppRT на русском 14:18

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что первые сообщения о сбоях появились около 21:17 мск.
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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС13:55

В работе WhatsApp произошел сбой

Газета.Ru13:59

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском14:18

В работе Whatsapp произошел сбой

Коммерсантъ14:06

О сбое в работе мессенждера WhatsApp сообщают пользователи по всему миру

Эхо Москвы14:30

Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp

НТВ14:51

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК13:53
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