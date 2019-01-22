Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsAppRT на русском 14:18

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Отмечается, что первые сообщения о сбоях появились около 21:17 мск.

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.

Гаджеты Гаджеты Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире

Гаджеты Гаджеты Инсайдеры объявили цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10 Стали известны цены на смартфоны Samsung линейки Galaxy S10. По сообщениям инсайдеров, самым доступным будет модель S10 Lite.

Технологии Технологии В России тестируют аппарат для общения с помощью силы мысли

Гаджеты Гаджеты Apple откажется от LCD-экранов для iPhone в 2020 году

Гаджеты Гаджеты Apple представит беспроводную зарядку AirPower в 2019 году

Интернет Интернет Google оштрафовали во Франции на €50 млн Согласно заявлению CNIL, Google нарушила GDPR за «отсутствие прозрачности, неадекватную информацию и отсутствие действительного согласия в отношении персонализации рекламы».

Технологии Технологии Петербургские синоптики запустят свое приложение об осадках Синоптики Петербурга собираются запустить свое приложение для мобильных устройств, которое предупреждает пользователей о вероятности осадков в разных районах, их возможной интенсивности и времени выпадения, сообщил на пресс-конференции 22 января начальник «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерий Цепелев.

Гаджеты Гаджеты ASUS представил в России игровые ноутбуки ROG с графикой GeForce RTX

Гаджеты Гаджеты Samsung готовит к релизу технологию Neuro Game Booster Некоторое время назад в сети появилась интересная информация о том, что компания Samsung планирует выпустить свою систему ускорения игрового смартфона.

Гаджеты Гаджеты 10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году Специалисты утверждают, что в этом году на рынке появится очень много моделей смартфонов, которые будут оснащена 10 ГБ оперативной памяти и даже более.