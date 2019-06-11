Пользователи сообщили о сбое в работе TelegramRT на русском 09:13

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. По данным сервиса, сбой произошёл около 15:00 мск.

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

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