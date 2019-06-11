Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе TelegramRT на русском 09:13

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. По данным сервиса, сбой произошёл около 15:00 мск.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

RT на русском09:13

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Lenta.ru08:46

В работе Telegram произошел сбой

Коммерсантъ08:10

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса

РБК08:27

В Telegram произошел сбой

Газета.Ru08:22

Telegram «обрушился» во всем мире

Российская газета09:42

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

ТАСС08:09
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Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.
Обновлено в 10:40
Музыка

Мик Джаггер восстановился после операции на сердце

Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.
Обновлено в 12:09
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма

Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Музыка

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Футбол

Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело

Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Обновлено в 18:01
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Общество

Главный метролог калининградского «Водоканала» о том, зачем поверять счётчики и как не стать жертвой мошенников

Корреспондент Калининград.Ru побеседовал с главным метрологом МП КХ «Водоканал» Сергеем Цукановым о том, зачем необходимо поверять счётчики и как не стать жертвой мошенников, которые хотят на этом заработать.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика

Восточные немцы рассказали об отношении к России

Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Авто

Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Кино

Вышел трейлер сиквела «Холодного сердца»

В сети появился официальный трейлер мультфильма "Холодное сердце - 2". Ролик опубликован на YouTube-канале студии Disney.
Обновлено в 17:44
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

Обновлено в 12:40
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