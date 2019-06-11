Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе TelegramRT на русском 09:13
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. По данным сервиса, сбой произошёл около 15:00 мск.
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Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной
Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.
Обновлено в 10:40
Музыка
Мик Джаггер восстановился после операции на сердце
Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.
Обновлено в 12:09
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Музыка
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено в 05:34
Футбол
Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Общество
Главный метролог калининградского «Водоканала» о том, зачем поверять счётчики и как не стать жертвой мошенников
Корреспондент Калининград.Ru побеседовал с главным метрологом МП КХ «Водоканал» Сергеем Цукановым о том, зачем необходимо поверять счётчики и как не стать жертвой мошенников, которые хотят на этом заработать.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
Восточные немцы рассказали об отношении к России
Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Авто
Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Кино
Вышел трейлер сиквела «Холодного сердца»
В сети появился официальный трейлер мультфильма "Холодное сердце - 2". Ролик опубликован на YouTube-канале студии Disney.
Обновлено в 17:44
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
Обновлено в 12:40