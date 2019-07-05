Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

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