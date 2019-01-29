Общество
В работе Instagram произошел сбойРБК 20:07
В России на неполадки в работе Instagram пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Позже в Instagram подтвердили, что в работе приложения произошел сбой. На странице соцсети в Twitter сообщается, что над решением проблемы работают.
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Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено в 22:23
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
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Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено в 16:30
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
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Обновлено в 13:52
Происшествия
Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки
В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено в 22:30
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В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
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США официально выдвинули обвинения против Huawei
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Наука
Археологи нашли в Египте древнее хранилище вина
При раскопках египетской провинции эль-Бохейра археологи обнаружили древний пресс для отжима вина и винное хранилище из глиняного кирпича и известняка, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:44
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
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Происшествия
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В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 22:06
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Наука
Ученые нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в Арктике
Международная группа ученых обнаружила в Арктике уникальный ген blaNDM-1, который связан с устойчивостью так называемых супербактерий к действию различных антибиотиков.
Обновлено в 22:31
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки задержали
Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки.
Обновлено в 09:06
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Интернет
«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
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На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено в 09:43
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено в 20:21
Политика
Племянница Скрипаля потребует признать его дочь без вести пропавшей
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, планирует обратиться в правоохранительные органы с требованием признать его дочь Юлию без вести пропавшей, об этом она рассказала газете «Известия».
Обновлено в 19:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15-20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено в 22:28
Наука
Ученые работают над созданием таблетки от одиночества
Обновлено в 22:41
Хоккей
«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин отметился передачей
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Политика
Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров
Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее не летавшей по этому маршруту.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".
Обновлено в 20:51