Общество

В работе Instagram произошел сбойРБК 20:07

В России на неполадки в работе Instagram пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Позже в Instagram подтвердили, что в работе приложения произошел сбой. На странице соцсети в Twitter сообщается, что над решением проблемы работают.
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Instagram восстановил работу после сбоя

РБК21:19

Пользователи сообщают о сбоях в работе соцсети Instagram

Вести.Ru20:41

В работе Instagram произошел сбой

Коммерсантъ20:38

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Газета.Ru21:23

Неполадки в работе Instagram устранены

РИА Новости22:38

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

RT на русском20:14

Пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram

ТАСС19:52
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