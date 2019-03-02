Политика

Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о ЗеленскомГазета.Ru 18:14

"Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться", - написала Валерия. Она отметила, что в посте с поддержкой Зеленского "всего лишь" выразила свою уверенность в том, что искусство обладает "объединяющей силой".
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Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском

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Украинский шоумен, политический деятель, артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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