Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Золото". В нем девушка превращается в кровожадного зверя, как только видит драгоценный металл. Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню "Золото".

Музыка Музыка Мария Шарапова снялась в клипе Spice Girls

Музыка Музыка «Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года Популярная в русскоязычном сегменте интернета соцсеть "Одноклассники" представила рейтинг музыкальных исполнителей, которые приобрели популярность в социальной сети в уходящем году.

Музыка Музыка Глюкоза выпустила клип о мужской измене Российская певица Наталья Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, выпустила новый музыкальный клип под названием «Фэн-шуй».

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Музыка Музыка Дженнифер Лопес сняла клип со своей дочкой в главной роли Песня "Limitless" вошла в саундтрек фильма "Начни сначала", где Джей Ло сыграла главную роль.

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Музыка Музыка Юнармейцы спели на фестивале патриотической песни во Владимире Во Владимире 15 декабря в четвёртый раз состоялся Международный фестиваль патриотической песни под названием «Юнармия – чтим своих героев».