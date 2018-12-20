Музыка
Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Золото". В нем девушка превращается в кровожадного зверя, как только видит драгоценный металл. Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню "Золото".
Газета.Ruвчера в 09:26
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