Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Золото»
Газета.Ru
вчера в 09:26

Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Золото". В нем девушка превращается в кровожадного зверя, как только видит драгоценный металл. Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню "Золото".
Газета.Ruвчера в 09:26

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Новая песня «Ленинграда» разочаровала фанатов

Lenta.ruвчера в 22:08

Пользователей соцсетей разочаровала новая песня «Ленинграда»

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Пользователям Сети не понравилась новая песня «Ленинграда»

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Фанаты «Ленинграда» раскритиковали новую песню группы

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Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Золото»

Газета.Ruвчера в 09:26

Клип на песню «Золото» группы «Ленинград» разочаровал пользователей Сети

Известиявчера в 08:12

Пользователи Сети раскритиковали клип Шнурова

News.ruвчера в 07:24
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Музыка

Мария Шарапова снялась в клипе Spice Girls на песню «Wannabe»

Обновлено в 02:55
Музыка

«Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года

Популярная в русскоязычном сегменте интернета соцсеть "Одноклассники" представила рейтинг музыкальных исполнителей, которые приобрели популярность в социальной сети в уходящем году.
Обновлено в 00:33
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Глюкоза опубликовала клип о мужчине-изменщике

Чистякова решила примерить на себе сразу несколько образов в этом клипе и наиболее эффектным стал финальный, в котором Глюкоза предстает перед зрителями в белой шубке и с пятнами крови на лице.
Обновлено в 03:49
Музыка

Дочь Дженнифер Лопес снялась в новом клипе мамы

С помощью песни Дженнифер рассказывает, как важно верить в мечты. Кстати, певица совсем не пожалела о своем решении снять дочь в клипе.
Обновлено в 03:56
Музыка

В Нижнекамске в Доме дружбы народов прошел «Голубой огонек»

В Доме дружбы народов в Нижнекамске состоялось шоу «Голубой огонек».
Обновлено вчера в 04:28
Музыка

Хулио Иглесиас-младший приедет в Москву с Latin Soul Band

Испанский певец Хулио Иглесиас-младший выступит с концертом в Светлановском зале ММДМ 7 марта 2019 года.
Обновлено в 01:05
Музыка

Анна Нетребко и Андреа Бочелли выступят в Кремлевском дворце

Обновлено вчера в 03:31
Музыка

«Черный кофе» отметит юбилей своего вокалиста в «Главклубе»

Группа "Черный кофе" выступит на сцене "Главклуб Green Concert" 27 января 2019 года.
Обновлено в 00:15
Музыка

В Ливнах прошёл фестиваль «Память сердца»

Участники фестиваля вспоминали события суровых сороковых.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка

MTC и MTV снимут реалити-шоу о корейской поп-музыке

Как сообщается в пресс-релизе, участником проекта может стать любой поклонник корейской поп-культуры, которому уже исполнилось 16 лет.
Обновлено вчера в 14:15
Музыка

Ансамбль «Элефтерия» выступит в Ставрополе

Обновлено вчера в 11:12
Музыка

В Московской консерватории пройдет «Концерт по заявкам»

Фестиваль камерной музыки с традиционным "Концертом по заявкам" пройдёт в Московской консерватории с 8 по 14 января.
Обновлено в 01:46
Музыка

На концерте «Юные виртуозы Рязани» сыграет лучший юный баянист региона

Концерт «Юные виртуозы Рязани» состоится в ДМШ №1 имени Е. Д. Аглинцевой в семнадцатый раз.
Обновлено в 03:14
Музыка

В Пензе прошёл концерт нашей землячки Анны Бизяевой

Хорошо знают звонкоголосую исполнительницу и в Пензе, где она уже не первый год выступает на сольных концертах.
Обновлено в 02:22
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«Машина времени» выпустила «То, что всегда с тобой» (Слушать, Видео)

Группа "Машина времени" представила мини-альбом "То, что всегда с тобой".
Обновлено в 03:24
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Ленинград
Российский музыкальный коллектив
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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