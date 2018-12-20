Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Золото". В нем девушка превращается в кровожадного зверя, как только видит драгоценный металл. Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню "Золото".

Музыка Музыка Мария Шарапова снялась в клипе Spice Girls на песню «Wannabe»

Музыка Музыка «Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года Популярная в русскоязычном сегменте интернета соцсеть "Одноклассники" представила рейтинг музыкальных исполнителей, которые приобрели популярность в социальной сети в уходящем году.

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Музыка Музыка Дочь Дженнифер Лопес снялась в новом клипе мамы С помощью песни Дженнифер рассказывает, как важно верить в мечты. Кстати, певица совсем не пожалела о своем решении снять дочь в клипе.

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Музыка Музыка Анна Нетребко и Андреа Бочелли выступят в Кремлевском дворце

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