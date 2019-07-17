Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форумРИА Новости 12:07

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

РИА Новости12:07

Что происходит в инстаграме Ирины Шейк и Леди Гаги

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Российские звезды атаковали Instagram Леди Гаги, заступаясь за Ирину Шейк

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Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
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Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.
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"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
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Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

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Обновлено в 09:16
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Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
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Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников

Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.
Обновлено в 06:54
Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Сразу скажу — несмотря на то, что над спектаклем «Outside» работала творческая команда и артисты «Гоголь-Центра», в России он показан не будет.
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В швейцарской деревне объявлена распродажа домов по 60 рублей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
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В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

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Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
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В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России

С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
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Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
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Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Обертон ускорил капли над поверхностью вибрирующего силиконового масла

Австралийские физики исследовали движение капель, которые образуются над поверхностью вибрирующего силиконового масла, и обнаружили несколько новых типов капель и коллективного движения.
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На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия сообщил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.
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Леди Гага
Американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась»; номинантка на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Изначально Гага работала в качестве штатного автора Interscope, но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт на запись альбома.
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, певец и режиссёр. Лауреат премий «Грэмми» и BAFTA, семикратный номинант на премию «Оскар» и номинант на премию «Тони».
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