Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбойРИА Новости 15:08
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве.
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Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Гаджеты
13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC
Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.
Обновлено в 10:56
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
«Крах либерализма» вырвали из контекста
Нужно честно признать, что двойные и даже тройные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.
Обновлено 01 июля в 03:51
Армия и оружие
Зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции.
Обновлено в 17:05
Футбол
Эдегор продолжит карьеру в «Реал Сосьедад»
Реал продлил контракт с норвежским полузащитником Мартином Эдегором до 2023 года, сообщил в своем твиттере журналист ViaSport Петтер Веланд.
Обновлено в 18:22
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Здоровье
Работникам АЛРОСА создадут стимулы для дополнительных занятий спортом
Для работников АК АЛРОСА будут созданы дополнительные стимулы для занятий физкультурой и спортом.
Обновлено в 04:22
Происшествия
14 моряков задохнулись при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России
В результате ЧП на глубоководном аппарате ВМФ России вблизи Североморска погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54