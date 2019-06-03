Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34

с чего всё началось

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.

Культура Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Политика США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Футбол Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019 Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

Экономика Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.

Гаджеты Apple закрывает приложение iTunes ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.

Происшествия В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.

Здоровье В Замоскворечье появится поликлиника для взрослых и детей Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года.

Спорт 27-летний мотогонщик Мэтисон разбился на острове Мэн Мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man, передает "Советский спорт".

Политика Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.

Общество Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.

Экономика Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Футбол «Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва «Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.

Армия и оружие В Судане полиция открыла огонь по протестующим В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Технологии Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Происшествия В Москве эвакуировали посетителей ГУМа В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию.

Политика Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.