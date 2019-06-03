Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.
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 пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода, на одном из кадров четвёртого эпизода можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.
Профиль11:07

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Интернет-пользователи нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Life.ru15:15

После сериала «Чернобыль» чернобыльцы вспомнили обиды на власть

Московский Комсомолец14:18

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Известия12:34

В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп

Lenta.ru12:59

Пользователи сети заметили киноляп в сериале «Чернобыль»

RT на русском11:27

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Газета.Ru10:37

«У меня появилось ощущение радиационной эйфории». Сериал «Чернобыль» глазами ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Дождь01 июня в 14:54
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
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Происшествия

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Обновлено 01 июня в 03:43
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
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Apple закрывает приложение iTunes

ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
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Происшествия

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Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
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Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года.
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27-летний мотогонщик Мэтисон разбился на острове Мэн

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Польшу и Израиль возмутило открытие на Украине памятника Шухевичу

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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