Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.
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Как заметил пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода, на одном из кадров четвёртого эпизода можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.Профиль11:07
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
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