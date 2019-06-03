Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.
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 пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода, на одном из кадров четвёртого эпизода можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.
Профиль11:07

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В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп

Lenta.ru12:59

Полураспад системы

Росбалт11:12

Пользователи сети заметили киноляп в сериале «Чернобыль»

RT на русском11:27

После сериала «Чернобыль» чернобыльцы вспомнили обиды на власть

Московский Комсомолец14:18

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Известия12:34

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Газета.Ru10:37

10 наивных вопросов о катастрофе в Чернобыле

Петербургский дневниквчера в 13:24
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Toyota назвала российские цены на новую Supra

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Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
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Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
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Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
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