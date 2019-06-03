Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34

с чего всё началось

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Политика В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Происшествия СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Авто Toyota назвала российские цены на новую Supra Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.

Происшествия Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.

Футбол «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Культура Умер актер из сериала «Доктор Кто» Актер родился 2 мая 1941 года в британском графстве Суррей. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.

Политика Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Общество Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Общество Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.

Политика Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.

Политика Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе Речь идет о планах по захвату российского полуострова.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Футбол В кодекс этики ФИФА вернулось понятие «коррупция» Совет ФИФА на очередном заседании внес коррективы в Кодекс по этике. В частности, в него снова было включено понятие "коррупция".

Происшествия Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Культура BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.

Политика МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.

Технологии Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".