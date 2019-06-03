Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»Известия 12:34
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп. В четвертой серии в кадр попал памятник ликвидаторам трагедии.
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Как заметил пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода, на одном из кадров четвёртого эпизода можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.Профиль11:07
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