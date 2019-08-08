Экономика

Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазиновКомсомольская правда вчера в 10:12

Жители удаленных пунктов России с конца года получат возможность снимать наличные и оплачивать жилищно-коммунальные услуги прямо на кассах магазинов. Инициатива реализовывается Сбербанком в рамках программы повышения доступности финансовых услуг.
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Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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