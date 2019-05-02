Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РоссииРБК 08:08

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter. Один из них спросил у оператора «Дом.ру», по какой причине сайт Last.fm недоступен.

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Политика Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.

Политика В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.

Политика Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Политика Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Гаджеты Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.

Музыка Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения» Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.

Политика На травокура Резника пришло заявление в полицию Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Происшествия Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт 2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Авто Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.

Футбол Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените» Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.

Игры Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.