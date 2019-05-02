Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РоссииРБК 08:08
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter. Один из них спросил у оператора «Дом.ру», по какой причине сайт Last.fm недоступен.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Политика
Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС
Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Политика
В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию
Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.
Обновлено в 13:43
Футбол
Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»
Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
Обновлено в 14:16
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
На травокура Резника пришло заявление в полицию
Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено в 06:14
Общество
Редкие фотографии армии Гитлера попадут в книгу
Обновлено в 13:55
Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Игры
Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции
Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26