Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РоссииРБК 08:08

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter. Один из них спросил у оператора «Дом.ру», по какой причине сайт Last.fm недоступен.
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Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm

Дождь09:15

Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

Ведомости08:57

Сайт Last.fm заблокирован в России

Коммерсантъ09:43

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm

Эхо Москвы10:31

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

РБК08:08

Российские пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса

РИА Новости12:20

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

Газета.Ru14:27
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Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Политика

Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС

Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.
Обновлено в 12:25
Политика

В Раде назвали тех, кто должен ответить за одесскую трагедию

Ответственность за трагедию 2014 года в Одессе лежит на полицейских и политиках, которые в этот момент были в городе.
Обновлено в 13:43
Футбол

Азар и Игуаин остались в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Челси».
Обновлено в 14:16
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу

Обновлено в 14:42
Гаджеты

Названы характеристики флагманского смартфона OnePlus 7 Pro

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получит мощную «начинку», следует из данных, опубликованных на популярном бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

На травокура Резника пришло заявление в полицию

Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились

На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия

Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Google разрешила разработчикам создавать приложения под Android Automotive

Обновлено в 07:55
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Политика

У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Авто

Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено в 06:14
Общество

Редкие фотографии армии Гитлера попадут в книгу

Обновлено в 13:55
Футбол

Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Игры

Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции

Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
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