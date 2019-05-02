Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РоссииРБК 08:08

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter. Один из них спросил у оператора «Дом.ру», по какой причине сайт Last.fm недоступен.

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

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