Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФUfacityNews.ru вчера в 15:48

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было. В службе поддержки клиентам сообщили, что команда «разбирается с этим».

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