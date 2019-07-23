Экономика
«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%REGNUM 01:28
Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.
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«Полюс» в I полугодии увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций
Якутия 24вчера в 02:01
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Происшествия
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Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
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Кино
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Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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На проспекте Стачек горит квартира над банком
Огонь полыхает над отделением «Совкомбанка». Во вторник, 23 июля, в доме №88 по проспекту Стачек случился пожар.
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Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме
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Футбол
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
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Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
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Политика
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На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
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Обновлено вчера в 11:18
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
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Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
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Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад
Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
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Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Происшествия
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Boeing 767 российской авиакомпании AzurAir, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
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Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
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ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Технологии
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
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Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
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В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
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