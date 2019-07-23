Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%

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