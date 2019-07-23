Экономика

«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%REGNUM 01:28

Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.
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Petropavlovsk в 1 полугодии 2019 года увеличил продажи золота на 12%

Finam.Ru02:26

«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%

REGNUM01:28

Petropavlovsk в янв-июне нарастил производство золота на 12%

Вестник золотопромышленника03:06

Petropavlovsk в январе-июне увеличил продажи золота на 12%

Финмаркет02:59

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДОБЫЧА ЗОЛОТА В 1 ПОЛ СОСТАВИЛА 225.100 ТРОЙСКИХ УНЦИЙ ПРОТИВ 201.400 ТРОЙСКИХ УНЦИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Financial One02:12

Акции «Полюса» по-прежнему привлекательны

ПРАЙМвчера в 05:46

«Полюс» в I полугодии увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций

Якутия 24вчера в 02:01
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Обновлено вчера в 21:04
Общество

В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень

В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
Обновлено в 03:35
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Происшествия

С Криштиану Роналду сняли обвинения в изнасиловании

Обвинения в изнасиловании в отношении 34-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду признаны необоснованными.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми

На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12

Обновлено в 04:40
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Политика

США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол

В РФС признали две ошибки арбитра матча «Ростов — Спартак»

По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр матча между «Ростовом» и «Спартаком» допустил две результативные ошибки.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Грановская в черном трико и пуантах исполнила балетную «партию»

Обновлено в 03:19
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Футбол

«Ювентус» может приобрести Неймара

По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Общество

Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие

Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой под Смоленском

Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако, по данным издания «Рабочий путь», за медпомощью обратились не менее 16 человек, трое из них госпитализированы.
Обновлено в 05:04
Гаджеты

Lenovo опровергла возвращение на российский рынок смартфонов

Компания Lenovo опровергла заключение соглашения с компанией Mobilidi об эксклюзивной дистрибуции смартфонов в России.
Обновлено в 04:13
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие

Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики

В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Музыка

Выставка лилий с раздачей цветов состоится в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 27 и 28 июля состоится выставка и раздача лилий.
Обновлено в 04:40
Общество

В Нью-Йорке запретили удалять когти у кошек

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, запрещающий удаление когтей у кошек.
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Экономика

Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.
Обновлено в 04:44
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