Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%Вестник золотопромышленника вчера в 02:23
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
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«Полюс» в I полугодии увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций
Якутия 24вчера в 02:01
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Футбол
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По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
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Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
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Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
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В Роскачестве определили лучшие фотоаппараты
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Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
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Минобороны показало видео совместного патрулирования ВКС РФ и Китая
ВКС России и ВВС Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Политика
Партия Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Раду
Обновлено вчера в 01:03
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Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Футбол
Зидан ответил на критику агента Бэйла
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
Обновлено в 03:02
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Адыгее потерпел крушение вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 рухнул в Тахтамукайском районе Адыгеи. Летчик получил травмы и был госпитализирован.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матче
Обновлено в 10:23
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
Обновлено в 03:07
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
Ранее незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили прийти к мэрии 27 июля, если их не допустят до выборов, - напоминает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
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Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Глава государства Владимир Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в общеобразовательных заведениях.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
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