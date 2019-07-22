Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%Вестник золотопромышленника вчера в 02:23
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
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«Полюс» в I полугодии увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций
Якутия 24вчера в 02:01
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
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Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов
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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
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Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
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Авто
УАЗ показал эксклюзивные фотографии салона «Патриота» с «автоматом»
Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
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Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ.
Обновлено в 06:36
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Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Баскетбол
Мозгов не сыграет на чемпионате мира по баскетболу
Обновлено в 06:05
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Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Кино
Умер актер из фильмов о Бонде Дэвид Хедисон
Ранее, 1 апреля, скончалась в возрасте 77 лет британская актриса Таня Мале, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер», чуть позже, 8 апреля, умерла еще одна актриса из «бондианы» Надя Регин.
Обновлено в 05:18
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Политика
Кандидат в Мосгордуму Яшин подал апелляцию в Мосгоризбирком
Политик Илья Яшин подал в Московскую городскую избирательную комиссию апелляцию на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 06:12
Общество
В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень
В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
Обновлено в 03:35
Политика
Полный блэкаут произошел в Венесуэле
Массовое отключение электроэнергии произошло вечером 22 июля в нескольких районах Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы.
Обновлено в 03:18
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Футбол
Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта
Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Полицейская погоня за «динозавром» попала на видео
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Музыка
Группа Metallica спела песню «Группа крови» в Лужниках
В рамках WorldWired Tour группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке, на концерте в Лужниках.
Обновлено вчера в 04:15
Кино
Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет
Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
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