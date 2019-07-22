Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%Вестник золотопромышленника вчера в 02:23
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
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«Полюс» в I полугодии увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций
Якутия 24вчера в 02:01
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Происшествия
Задержаны владелец и директор детского лагеря в Хабаровском крае
Жертвами ЧП стали четыре ребенка Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов и глава организации-владельца Виталий Бурлаков задержаны после ЧП с гибелью детей, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 07:32
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Общество
Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России
Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Политика
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Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Музыка
Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя на концерте в Москве
Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве.
Обновлено 21 июля в 16:12
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Экономика
Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Южная Корея облегчит проверку качества для своих производителей чипов
Обычно компании вроде Samsung и SK Hynix не особо заинтересованы в предоставлении своего оборудования, но в данной чрезвычайной ситуации чиновникам удалось их убедить пойти навстречу и заключить соглашение.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Renault представила винтажный кабриолет
Кабриолет Renault e-Plein Air получил выдающуюся внешность благодаря закрытой решетке радиатора из белого пластика, комбинированному двухцветному салону, а также доработанному багажнику, в котором, по всей видимости, расположился аккумулятор мощностью 6,1 кВт/ч и электромотор Twizy 45 на 5 л.с. (33 Нм) или на 17 л.с. (57 Нм), точной информации пока нет.
Обновлено в 07:21
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Эксперты назвали шансы «Спартака» пройти «Тун» в Лиге Европы
Букмекеры оценили шансы российской команды пройти дальше.
Обновлено в 07:30
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Общество
РСПП призывает провести проверку следственных мероприятий по делу «Рольфа»
РСПП призывает уполномоченные государственные органы провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий, проведенных 27 июня в офисах автодилера "Рольф", а также выработать системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Свердловской области на площади 500 кв. метров горит кровля магазина
Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв. метров.
Обновлено в 06:49
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Политика
Лавров обсудил результаты украинских выборов с главой МИД Франции
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил результаты парламентских выборов на Украине с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Обновлено в 06:42
Экономика
Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры
Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
Политика
Глава администрации губернатора Хакасии уходит с должности
Должность главы администрации губернатора Хакасии Павленко занял в ноябре 2018.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Mercedes-Benz вывел на тесты новый кроссовер GLA
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к дорожным испытаниям компактного кроссовера GLA второго поколения.
Обновлено в 07:25