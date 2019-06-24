Космос
Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASAГоворит Москва 02:14
Как напоминает РИА Новости, ранее стало известно, что бюджет космического агентства США на следующий финансовый год содержит возможность договора с Роскосмосом на два места в ракете «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020-го.
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Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов
Эхо Москвывчера в 22:27
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