Космос

Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASAГоворит Москва 02:14

Как напоминает РИА Новости, ранее стало известно, что бюджет космического агентства США на следующий финансовый год содержит возможность договора с Роскосмосом на два места в ракете «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020-го.
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Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASA

Говорит Москва02:14

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

Известиявчера в 22:54

Полет на «Союзах» до МКС подорожал для астронавтов NASA

РЕН ТВвчера в 20:48

Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов

Эхо Москвывчера в 22:27

Россия подняла цену на полеты в «Союзах» для астронавтов NASA

Телеканал 360°вчера в 21:29

США заявили об увеличении Россией платы за полеты на «Союзе»

ФАНвчера в 22:29

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

РИА Новостивчера в 20:02
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин временно запретил перелеты из России в Грузию

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
Обновлено 21 июня в 14:34
Футбол

Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов

Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Экономика

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Авто

В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16%

Обновлено в 00:46
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Происшествия

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Музыка

Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Общество

Москвичи смогут пожениться в День семьи, любви и верности

Пары смогут заключить брак в символичные даты — День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля.
Обновлено в 00:05
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Культура

Госдума пригласила Николая Коляду в общественный совет по культуре

Драматурга Николая Коляду пригласили в общественный совет при комитете по культуре.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено 22 июня в 13:37
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Экономика

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Происшествия

У звукорежиссёра Театра Наций украли два ноутбука на 300 тысяч рублей

В столичном главке МВД рассказали информагентству, что в воскресенье в отдел полиции по Тверскому району обратился мужчина, который работает звукорежиссёром в театре.
Обновлено в 01:24
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