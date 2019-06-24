Космос
Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASAГоворит Москва 02:14
Как напоминает РИА Новости, ранее стало известно, что бюджет космического агентства США на следующий финансовый год содержит возможность договора с Роскосмосом на два места в ракете «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020-го.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов
Эхо Москвывчера в 22:27
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Игры
Вышла ранняя версия неофициального дополнения Fallout Miami
Обновлено в 03:20
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество
В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Маркл обошла Миддлтон по числу драгоценностей
По данным Daily Mail, Меган Маркл владеет 91 ювелирным украшением: семь ожерелий, 23 браслета, 26 колец, 35 пар сережек.
Обновлено в 08:15
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
Обновлено в 07:48
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Культура
Николай Коляда принял предложение войти в совет Госдумы по культуре
Художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда принял предложение комитета Госдумы по культуре присоединиться к общественному совету.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 08:13
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО
Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF отмечается в сообщении Напомним, что силы быстрого реагирования НАТО включают в себя сухопутные войска, войска специального назначения, воздушные и морские подразделения.
Обновлено в 07:45
Политика
В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе
В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Политика
Песков: в Грузии царит русофобская истерия
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:07
Происшествия
На Сахалине солдат-срочник выпал из окна отдела полиции и впал в кому
20-летний молодой человек выпрыгнул из окна отдела полиции на Сахалине и попал в больницу, сообщает областное управление МВД.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин
В Санкт-Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин. Его настоящее имя - Никита Демидов.
Обновлено в 07:54
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01