Космос

Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASAГоворит Москва 02:14

Как напоминает РИА Новости, ранее стало известно, что бюджет космического агентства США на следующий финансовый год содержит возможность договора с Роскосмосом на два места в ракете «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020-го.
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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для американских космонавтов

Коммерсантъ03:36

Полёты на «Союзе» подорожали для астронавтов NASA

Говорит Москва02:14

США заявили об увеличении Россией платы за полеты на «Союзе»

ФАНвчера в 22:29

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA

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Эхо Москвывчера в 22:27

Россия подняла цену на полеты в «Союзах» для астронавтов NASA

Телеканал 360°вчера в 21:29

Полет на «Союзах» до МКС подорожал для астронавтов NASA

РЕН ТВвчера в 20:48
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