Компания Polymetal привлекла 30 миллионов долларов за счет продажи своих активов на Хаканджинском месторождении. Среди проданных предприятий - перерабатывающая фабрика мощностью 600 тысяч тонн в год и складские запасы руды с трех месторождений.

Энергетика Энергетика Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.

Финансы Финансы ЦБ повысил на 19 декабря курс доллара до 66,75 рубля Банк России установил на 19 декабря официальный курс доллара на уровне 66,7454 рубля, что на 12,46 копейки выше предыдущего показателя.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году Добыча нефти в 2018 году вырастет на 10 млн тонн, а добыча газа достигнет рекордных показателей.

Экономика Экономика Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.

Экономика Экономика Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

Экономика Экономика Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.

Экономика Экономика Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года «Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.

Экономика Экономика Японский консорциум приобрел долю в аэропорту Хабаровска

Экономика Экономика Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.

Экономика Экономика Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.

Экономика Экономика Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей Стоимость ремонта Госдумы, начавшегося с предложения спикера нижней палаты Вячеслава Володина придать залу заседаний более демократичную форму амфитеатра, возросла втрое, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 18 декабря.

Экономика Экономика Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до $14,6 млрд В октябре текущего года Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,629 млрд против $14,419 млрд в сентябре, об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Энергетика Энергетика «Газпром» с начала 2018 года увеличил добычу газа на 5,7% «Газпром» с 1 января по 15 декабря увеличил добычу газа на 5,7% (до 473,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Экономика Экономика В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.