Политика
Поляки попросили Трампа помочь взыскать репарации с РоссииМосковский Комсомолец 11:54
Польские активисты обратились Дональду Трампу с просьбой о помощи в получении репарации по итогам Второй мировой войны. Обращение появилось на сайте Белого дома. Авторы документа заявляют, что Польша была во время войны оккупирована.
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Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.
Обновлено в 19:40
Музыка
Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл
Дик Дейл был наиболее известен по композиции Misirlou, которая была использована Квентином Тарантино в фильме «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие
WSJ: Пентагон планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих
Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 18:10
Общество
Названы условия для «работы мечты»
Более всего работники хотят видеть в «работе мечты» стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно).
Обновлено в 21:20
Политика
Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России
В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Политика
Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей»
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Общество
Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить
Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".
Обновлено в 19:53
Происшествия
Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске
Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков был найден мертвым, сообщает «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Космос
NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле
Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 21:26
Происшествия
В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ
В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Политика
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено в 14:41
Технологии
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры
Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов установят на подходах к Крымскому мосту.
Обновлено в 21:02
Политика
Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Италию, Францию и Монако
"По приглашению президента Италии Серджо Маттарелла, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит эти три страны с государственным визитом", - сообщается в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери
Композитор Виктор Началов подтвердил смерть дочери, российской певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Политика
Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»
К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
Обновлено в 11:47
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В ДРК при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека
Обновлено в 20:14
Общество
Американка родила шесть детей за девять минут
В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Политика
Дерипаска оценил возможности улучшения отношений между США и Россией
Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал нынешние отношения между США и Россией, дав собственную оценку ситуации и шансам на её улучшение.
Обновлено в 20:46
Общество
Минпромторг предложил ужесточить правила продажи бензина и дизтоплива
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи бензина и дизельного топлива на заправках.
Обновлено 15 марта в 08:40
Здоровье
Названы первые симптомы развития подагры
Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала.
Обновлено в 04:39
Политика
Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США
Расследование дела о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года ведется в США с 2017 года под контролем Мюллера.
Обновлено в 18:27
Политика
Поклонская рассказала, как относится к мему про себя
Обновлено в 20:11