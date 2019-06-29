Происшествия

Полузащитника Уэсли Снейдера арестовали за порчу чужого автомобиляREGNUM 07:35

Голландский хавбек катарской команды «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован в Нидерландах за порчу чужого автомобиля, сообщает 29 июня De Telegraaf. По данным источника, футболист залез на чужой автомобиль в своем родном городе Утрехте, в результате чего поцарапал его и оставил на крыше вмятины.
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Снейдера арестовали за кражу автомобиля

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Экс-игрока «Реала» и «Интера» Снейдера задержала полиция в Голландии

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Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

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Видео дня: Снейдер задержан в Голландии за вандализм

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Снейдера арестовали за кражу автомобиля

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Снайдер был арестован в Утрехте за кражу автомобиля

Спорт-Экспрессвчера в 23:50
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