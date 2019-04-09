Происшествия
Полузащитника «Челси» задержали за вождение в нетрезвом видеРБК 06:13
Дринкуотер, находившаяся с ним в машине подруга, а также управлявшая Skoda женщина получили незначительные повреждения. После ДТП 29-летний футболист был задержан полицией графства Чешир. Полузащитнику предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и отпустили до суда.
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Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
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Авто
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Обновлено в 05:45
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
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Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Происшествия
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Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
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Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
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Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
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Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
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Культура
В Казани пройдет XXVI Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки
Конкурс продлится дол 19 апреля. В этот день состоится гала-концерт лауреатов.
Обновлено 06 апреля в 10:37