Происшествия
Полузащитника «Челси» задержали за вождение в нетрезвом видеРБК 06:13
Дринкуотер, находившаяся с ним в машине подруга, а также управлявшая Skoda женщина получили незначительные повреждения. После ДТП 29-летний футболист был задержан полицией графства Чешир. Полузащитнику предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде и отпустили до суда.
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Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Происшествия
Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками
В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Общество
Бывшая девушка китайца явилась на свадьбу в белом платье и устроила скандал
Обновлено в 07:42
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Общество
Российскую порно-актрису Лолу Тэйлор обманул интернет-мошенник
Девушка намерена добиться того, чтобы виновник сел в тюрьму Российская порно-актриса Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) пожаловалась на то, что ее обманул мошенник.
Обновлено в 05:08
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Екатерина Решетникова и Максим Нестерович объявили о разводе
Екатерина Решетникова и Максим Нестерович решили прекратить свои отношения.
Обновлено в 07:30
Экономика
В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
Обновлено в 07:28
Технологии
Facebook создает свою криптовалюту
Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, планирует привлечение внешних инвестиций в размере одного миллиарда долларов США на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 02:57
Футбол
В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи
В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ
В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
На Украину прибудут 150 элитных десантников из США
Обновлено в 05:49
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Технологии
Альпы могут лишиться всех ледников и горнолыжных курортов к 2100 году
Альпийские горы лишатся почти всех ледников и запасов "многолетнего" снега к концу столетия из-за глобального потепления, причем большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Обновлено в 08:01
Происшествия
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото
Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59