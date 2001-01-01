Футбол
Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»Советский спорт 11:50
Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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Происшествия
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Обновлено в 09:40
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Зеленский отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР
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Энергетика
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В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть и составит $100,3 за тонну, сообщает пресс-служба Минфина.
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Космос
Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться
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После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
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Обновлено в 10:32
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Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
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