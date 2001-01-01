Футбол

Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»Советский спорт 11:50

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Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
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