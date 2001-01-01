Футбол
Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»Советский спорт 11:50
Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
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Армия и оружие
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Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
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Обновлено в 10:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
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Обновлено в 05:14
Политика
Описан процесс изоляции рунета в случае «внешней угрозы»
Роскомнадзор обнародовал проект с описанием правил изоляции российского сегмента интернета в случае «внешних угроз».
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Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
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В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита
Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Во время учений Североатлантического альянса в Польше произошел пожар на Дравском полигоне.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть украденных денег
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Экономика
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У лидера группы Megadeth обнаружили рак
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Обновлено в 10:21
Авто
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Обновлено в 12:25
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в Ростове
Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли 18 человек и шесть единиц техники.
Обновлено в 09:50