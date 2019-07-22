Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»Metaratings 11:42
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал». Кухарчик уже подписал с екатеринбургским клубом контракт, условия которого не уточняются.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми
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Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
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Общество
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
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Политика
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Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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Политика
Герои Майдана не прошли в Раду: кто лишился мандатов
Остались без мандатов «герои Майдана и АТО».
Обновлено в 10:25
Футбол
Месси сыграл в футбол с детьми на пляже
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
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Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом
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Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки.
Обновлено вчера в 18:00
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Наука
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено в 07:56
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
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Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
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Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
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Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
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Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
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Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
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Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал сам кассовым фильмом в истории.
Обновлено вчера в 00:10