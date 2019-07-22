Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»Metaratings 11:42
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал». Кухарчик уже подписал с екатеринбургским клубом контракт, условия которого не уточняются.
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