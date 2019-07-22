Футбол

Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»Sportbox.RU 09:34

Полузащитник «Легии» и сборной Польши Михал Кухарчик стал игроком екатеринбургского «Урала». Футболист получит 18-й игровой номер.
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Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»

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