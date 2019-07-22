Футбол
Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»Sportbox.RU 09:34
Полузащитник «Легии» и сборной Польши Михал Кухарчик стал игроком екатеринбургского «Урала». Футболист получит 18-й игровой номер.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
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Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
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Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
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В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду заняла первое место на участках, расположенных за рубежом.
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Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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На концерте Metallica в Москве задержали находившегося в розыске россиянина. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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