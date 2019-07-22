Футбол
Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»Sportbox.RU 09:34
Полузащитник «Легии» и сборной Польши Михал Кухарчик стал игроком екатеринбургского «Урала». Футболист получит 18-й игровой номер.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
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В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
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Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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В Орегоне приняли закон, по которому школьники смогут брать выходные для поправки психического здоровья
В американском штате Орегон приняли закон, который позволяет студентам брать «дни психического здоровья», так же, как и больничные дни.
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Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»
На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
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Туристические фотографии помогли биологам посчитать крупных хищников
Биологи выяснили, что с помощью туристов можно получать вполне достоверные оценки численности крупных хищников в национальных парках, сообщается в Current Biology.
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Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
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Объем «свободных денег» россиян в июне вырос до рекордной отметки
Согласно исследованию холдинга «Ромир», по итогам июня объем «свободных денег» увеличился на 11,5%, составив 33 тысячи рублей.
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Производители уменьшили упаковки популярных товаров на 20%
С 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса (FMCG) в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
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Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Кабмин одобрил единые правила потребления табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало единое регулирование оборота, потребления, рекламы обычных и электронных сигарет.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
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ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
Обновлено в 11:17
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Авто
На машины для российских гаишников выделили 6,4 млрд рублей
Министерство внутренних дел России закупит новые патрульные автомобили на 6,4 млрд рублей.
Обновлено в 10:59
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Путин дал гражданство России зампреду правления НОВАТЭКа Джетвею
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставил российское гражданство заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джетвею.
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Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35