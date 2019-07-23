Футбол
Полузащитник сборной Аргентины перейдёт в «Тоттенхэм»Sport.ru 10:59
В ближайшее время лондонский "Тоттенхэм" может подписать полузащитника национальной сборной Аргентины и испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо.
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