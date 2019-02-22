Футбол

Полузащитник молодежки ЦСКА переходит в «Факел»Матч ТВ 05:41

Как и анонсировал «Матч ТВ», полузащитник молодежного состава ЦСКА Иван Олейников продолжит карьеру в воронежском «Факеле».
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ЦСКА отдал Ивана Олейникова в аренду «Факелу» до конца сезона

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Полузащитник молодежки ЦСКА переходит в «Факел»

Sportbox.RU05:41

Полузащитник молодежки ЦСКА переходит в «Факел»

Матч ТВ05:41
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Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
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Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде.
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Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".
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Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
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Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
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Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

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Президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит" назначен Александр Медведев, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 07:51
Происшествия

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Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
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Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».
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США намерены ограничить влияние России и Китая в Арктике

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МИД разъяснил позицию России по вывезенному в Японию царскому золоту

На переговорах с Токио не поднимается тема царского золота России, которое могло попасть в Японию в годы Гражданской войны, но Москва будет готова поднять ее в случае, если для этого будут основания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Кремле объяснили снижение телерейтинга послания президента

В Кремле снижение рейтинга связали с развитием других платформ, где можно было посмотреть трансляцию, отметил Песков, комментируя данные компании Mediascope, согласно которым послание 2019 года в Москве посмотрело меньше телезрителей, чем в последние годы.
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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Происшествия

Российский гражданин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве

Правоохранительные органы Швеции задержали гражданина Российской Федерации Евгения Глазкова, которого подозревают в мошенничестве.
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Воспитанница одного из детских садов Челябинской области едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за турник на площадке.
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ЦСКА арендовал 19-летнего защитника «Уфы»

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В Тюмени врачи прооперировали пациентку без наркоза

В одной из тюменских больниц врачи провели операцию пациентке без наркоза.
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Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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