Футбол
Полузащитник «Зволле» может перейти в «Краснодар»Матч ТВ 01:22
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Наука
Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание
Обновлено в 01:15
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Обновлено в 02:41
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Общество
Синоптики прогнозируют теплое лето в РФ
«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует теплое лето, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала невесту своего сына
Яна Рудковская представила подписчикам невесту шестилетнего сына Александра.
Обновлено вчера в 21:07
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление операционной сети Windows 10
Компания Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Цуканов: в Екатеринбурге протестовали не против храма, а за сквер
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов только что на совещании с замруководителем администрации президента и губернаторами Уральского округа объяснил всем присутствующим, какую цель преследовали люди, собравшиеся всю последнюю неделю в сквере у театра драмы.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Стало известно, как растения запоминают пережитые экстремальные условия, чтобы приспособиться к ним
Российские ученые обнаружили связь между двумя сигнальными системами, которые помогают растениям выжить в стрессовых ситуациях, запоминая опасные условия и подстраиваясь под них.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
На Украине началось расследование по обвинению Порошенко в госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского с инаугурацией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что не встречался лично с новым президентом страны Владимиром Зеленским, но поздравил его со вступлением в должность по СМС.
Обновлено вчера в 19:43
Гаджеты
Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено 20 мая в 03:26
Энергетика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы администрации президента страны.
Обновлено в 02:01
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из Европы
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Обновлено вчера в 15:04
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек
Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца
Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39