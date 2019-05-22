Футбол
«Краснодар» объявил о переходе еще одного футболистаМатч ТВ 07:17
Датский полузащитник Юнес Намли, выступавший за «Зволле», подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение с хавбеком рассчитано на четыре года.
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Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах
Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату
Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Авто
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Авто
Land Rover показал новый Discovery Sport
Land Rover постепенно отказывается от тележки двадцатилетней давности, вслед за Эвоком, Discovery Sport перевели на новую архитектуру Premium Transverse Architecture (PTA), она жестче, легче и безопаснее, к тому же, подразумевает установку гибридных силовых установок.
Обновлено в 05:42
Политика
Стали известны имена нового вице-канцлера и четверых министров Австрии
Газета Kronen Zeitung узнала имена новых членов правительства Австрии вместо ушедших в отставку министров из Австрийской партии свободы (АПС).
Обновлено в 06:49
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Транспорт
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков
Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51