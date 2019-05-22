Полузащитник «Зволле» может перейти в «Краснодар»Матч ТВ 01:22

Полузащитник «Зволле» может перейти в «Краснодар»

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Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

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Политика Елена Зеркаль отказалась занимать пост в администрации Зеленского Как передает Украинская Правда, ссылаясь на источники в команде главы государства, этим «блином комом» стала бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Спорт Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.

Политика СМИ: Миссия МВФ досрочно покидает Украину Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Киеве и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).

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