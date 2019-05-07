Футбол

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»Sport24.ru 10:10

Шатов уже играл за «Краснодар» в 2018 году на правах аренды. В составе краснодарской команды он принял участие в 6 матчах и забил 1 гол — в ворота «Зенита», проигравшего тогда «быкам» на своем поле со счетом 1:2.
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СМИ: «Краснодар» намерен приобрести Шатова

Матч ТВ10:36

«Краснодар» работает по переходу Шатова

Спорт-Экспресс10:00

«Краснодар» ведет переговоры с «Зенитом» по Шатову

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Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Sport24.ru10:10

Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»

Советский спорт10:22

Олег Шатов хочет вернуться в «Краснодар»

Петербургский дневник10:54

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Sports.ru10:30
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Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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