Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»Sport24.ru 10:10

Шатов уже играл за «Краснодар» в 2018 году на правах аренды. В составе краснодарской команды он принял участие в 6 матчах и забил 1 гол — в ворота «Зенита», проигравшего тогда «быкам» на своем поле со счетом 1:2.

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

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