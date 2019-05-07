Футбол
Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»Sport24.ru 10:10
Шатов уже играл за «Краснодар» в 2018 году на правах аренды. В составе краснодарской команды он принял участие в 6 матчах и забил 1 гол — в ворота «Зенита», проигравшего тогда «быкам» на своем поле со счетом 1:2.
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