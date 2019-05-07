Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»Sport24.ru 10:10

Шатов уже играл за «Краснодар» в 2018 году на правах аренды. В составе краснодарской команды он принял участие в 6 матчах и забил 1 гол — в ворота «Зенита», проигравшего тогда «быкам» на своем поле со счетом 1:2.

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Футбол «Манчестер Юнайтед» отпустит Погба в «Реал» за 187 миллионов евро Английский "Манчестер Юнайтед", которого ждут серьёзные финансовые потери из-за того, что клуб по итогам АПЛ "пролетел" мимо квот ЛЧ, может согласиться продать своего лидера Поля Погба в мадридский "Реал", - утверждает во вторник The Telegraph.

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.

Политика Помпео в последний момент отменил визит в Берлин Глава внешнеполитического ведомства США отменил визит в последний момент в связи с «неотложными вопросами».

Общество Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Общество Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Иран решил сократить свои обязательства по «ядерной сделке» Тегеран намерен объявить о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.

Происшествия Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.

Происшествия Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

Происшествия В Дагестане произошел пожар на АЗС "В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.

Здоровье Названа главная причина преждевременной смертности Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.

Хоккей Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе» Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.

Политика Порошенко уволил командующего национальной гвардией Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.

Происшествия СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019 В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Происшествия «Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево» Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Происшествия Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.