Футбол
Полузащитник «Зенита» Ригони может перейти в «Торино»ProstoProSport вчера в 12:35
Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони получил очередное предложение о переезде в чемпионате Италии. Как сообщает Tuttosport, аргентинец может перейти в «Торино», который хочет укрепить состав перед стартом в Лиге Европы.
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«Торино» включился в борьбу с «Сампдорией» за полузащитника «Зенита» Ригони
Sport24.ru23 июля в 18:32
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