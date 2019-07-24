Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони получил очередное предложение о переезде в чемпионате Италии. Как сообщает Tuttosport, аргентинец может перейти в «Торино», который хочет укрепить состав перед стартом в Лиге Европы.

Полузащитник «Зенита» Ригони может перейти в «Торино»

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