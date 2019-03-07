Футбол

Полузащитник «Зенита» Кузяев сыграет с «Вильярреалом»РИА Новости 11:55

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев вошел в стартовый состав петербуржцев на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Кузяев получил травму 4 февраля в контрольном матче против люксембургского "Дюделанжа" и был вынужден пропустить больше месяца из-за повреждения.
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«Зенит» — «Вильярреал»: Кузяев сыграет впервые после столкновения со столбом

Фонтанка.Ру11:54

«Зенит» — «Вильярреал»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru11:39

Азмун и Дзюба - в атаке «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс11:34

Азмун, Дзюба и Оздоев — в основе «Зенита» на матч с «Вильярреалом»

Матч ТВ11:43

«Зенит» — «Вильярреал»: Дзюба и Азмун — в атаке хозяев

Чемпионат11:45

«Зенит» – «Вильярреал». Кузяев, Оздоев, Азмун и Дзюба сыграют с первых минут

Sports.ru11:35

«Зенит»-«Вильярреал»: О составе команды Семака

Нева Спорт07:11
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Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России

Обновлено в 11:00
Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве

Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:52
Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:37
Политика

МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч

Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверен, что украинские власти возбудили против него уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 07:05
Спорт

Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске

Российский фигурист Максим Ковтун с 259,49 баллами расположился на второй строчке, хотя лидировал после короткой программы.
Обновлено в 11:39
Политика

Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналисту

Австрия осуждает действия властей Украины из-за запрета на въезд журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Обновлено в 11:40
Политика

Сербия одобрила строительство «Турецкого потока»

Правительство Сербии дало согласие на строительство участка газопровода "Турецкий поток" на своей территории, сообщили в агентство по энергетике этой страны.
Обновлено в 10:41
Политика

Путин проехал на лошади из конного патруля полиции

Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.
Обновлено в 08:45
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:23
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Культура

Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии

Обновлено в 09:19
Футбол

Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ»

Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.
Обновлено в 01:55
Финансы

Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
Обновлено в 09:15
Футбол

Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.
Обновлено в 11:01
Политика

Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта

Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 10:55
Общество

Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Политика

Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков разработали законопроект об увеличении списка организаций, аудит которых может проводить Счетная плата (СП), следует из документа на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:07
Политика

«Россияне окопались». Украинская журналистка рассказала о поездке в Крым

Журналист украинского портала Страна.ua Олеся Медведева посетила Крым и оценила изменения, произошедшие на полуострове с момента присоединения к России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Минобороны России получило семь новых боевых вертолётов

«На предприятии «Роствертол» (входит в «Вертолёты России») завершена процедура приёма-передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10
Политика

США анонсировали новые санкции против Венесуэлы

"Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют приказы режима (президента Николаса - ред.) Мадуро, чтобы воровать средства из Венесуэлы и прятать их по всему миру", - сказал Абрамс в сенате США.
Обновлено в 11:07
Политика

Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:16
Политика

В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21
Экономика

Венесуэла поставила мировой рекорд по сумме внешнего долга

Как отмечается в докладе вашингтонского Института международных финансов (IIF), долг латиноамериканской страны составляет 738% экспорта, что является мировым рекордом, пишет в четверг, 7 марта, РБК.
Обновлено в 11:15
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика

Берлин сообщил о предотвращении попытки ареста Гуаидо

Присутствие иностранных дипломатов помогло предотвратить арест Хуана Гуаидо, лидера венесуэльской оппозиции, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, в начале этой недели в аэропорту Каракаса.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Обновлено в 10:05
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
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