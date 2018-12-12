Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финаломРИА Новости10:29
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира. Встреча группы G Лиги Европы "Вильярреал" - "Спартак" пройдет 13 декабря в Вильярреале.
РИА Новости10:29
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Футбол
ЦСКА уступил «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА
Московский ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов
«Арсенал» находится в поиске защитника после травмы Роба Холдинга, полученной в матче 15-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Руководство лондонцев рассматривает варианты приобретения Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэхилла («Челси»), которые в этом сезоне не часто появляются на поле.
Обновлено в 11:42
Футбол
Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 02:39
Футбол
Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране
Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов желтых жилетов.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за Паредеса
«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 11:46
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»
Обновлено в 10:24
Футбол
Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»
«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
Обновлено в 11:24
Футбол
ФК «Краснодар» отправился в Испанию на матч с «Севильей»
Обновлено в 01:40
Футбол
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»
Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Локомотив» не наиграл даже на ничью
Да и в первом матче в Москве немцы не имели преимущества, а победы (1:0) добились лишь под самый занавес встречи, использовав стандартное положение.
Обновлено в 04:40
Футбол
Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Газпром Арену» замораживают ради грандиозных хоккейных матчей
На новом петербургском стадионе вовсю идет подготовка к хоккейным играм, которые впервые пройдут на футбольном после Крестовского острова 16 и 22 декабря.
Обновлено в 10:32