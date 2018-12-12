Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
РИА Новости
10:29

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира. Встреча группы G Лиги Европы "Вильярреал" - "Спартак" пройдет 13 декабря в Вильярреале.
РИА Новости10:29

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Хавбек «Вильярреала» Форнальс: в атаке «Спартака» играют сильные футболисты

Чемпионат11:16

Хавбек "Вильярреала" Форнальс: "Спартак" располагает сильными игроками в атаке"

Спорт-Экспресс10:56

Полузащитник «Вильярреала»: Матч со «Спартаком» - финал в Лиге Европы

Советский спорт10:55

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

РИА Новости10:29

Пабло Форнальс: «Матч против „Спартака“ как финал. У них сильные игроки в атаке»

Sports.ru11:45

Пабло Форнальс: «Чтобы выиграть в матче со „Спартаком“, нам потребуется максимум усилий»

Sportbox.RU06:40

Пабло Форнальс: «Чтобы выиграть в матче со „Спартаком“, нам потребуется максимум усилий»

Матч ТВ06:40
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Футбол

ЦСКА уступил «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

Московский ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

«Арсенал» находится в поиске защитника после травмы Роба Холдинга, полученной в матче 15-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Руководство лондонцев рассматривает варианты приобретения Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэхилла («Челси»), которые в этом сезоне не часто появляются на поле.
Обновлено в 11:42
Футбол

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 02:39
Футбол

Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов желтых жилетов.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за Паредеса

«Зенит» требует € 35 млн у «Милана» за полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.
Обновлено в 11:46
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Агент Дриусси: Себастьяном интересовался «Интер», но он выбрал «Зенит»

Обновлено в 10:24
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Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
Обновлено в 11:24
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ФК «Краснодар» отправился в Испанию на матч с «Севильей»

Обновлено в 01:40
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Локомотив» не наиграл даже на ничью

Да и в первом матче в Москве немцы не имели преимущества, а победы (1:0) добились лишь под самый занавес встречи, использовав стандартное положение.
Обновлено в 04:40
Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 06:53
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«Газпром Арену» замораживают ради грандиозных хоккейных матчей

На новом петербургском стадионе вовсю идет подготовка к хоккейным играм, которые впервые пройдут на футбольном после Крестовского острова 16 и 22 декабря.
Обновлено в 10:32
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Пабло Форнальс
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал» и сборной Испании.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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