Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»РИА Новости 11:45

Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба. Вилена подписал с "Краснодаром" долгосрочный контракт и присоединится к команде на сборе в Австрии.

Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»

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